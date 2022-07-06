عندما طلبوا من أسطورة الكرة المصرية أحمد حسن عدم الصيام في شهر رمضان فصعقهم بهذا الرد الناري!

لدى النجم المصري أحمد حسن تاريخ وسجل كبير خلال مسيرته تجعله أسطورة لن تمحى في الكرة المصرية في كل عصورها لما قدمه خلال تواجده داخل المستطيل الأخضر حاملًا قميص منتخب الفراعنة.

نشأته والبداية مع كرة القدم

ولد أحمد حسن في 2 مايو عام 1975 في قرية مغاغة بمحافظة المنيا، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في مركز شباب القرية وانتقل إلى أسوان موسم 1993 – 1994 وانضم على إثره لمنتخب مصر الأولمبي موسم 1994 – 1995 بعد تقديمه لمستوى مميز.

وانتقل الصقر إلى الإسماعيلي موسم 1995 – 1996 وبدأ مسيرته المميزة في تاريخ كرة القدم المصرية ويبدأ مسيرة الاحتراف الأوروبي.

فترة احتراف أحمد حسن في أوروبا

انتقل أحمد حسن من الإسماعيلي إلى كوجالي سبور ومنه إلى دنيزلي سبور ومنه إلى جنتشلر بيرليجي لتأتي الفترة الأبرز في مسيرته خلال احترافه في تركيا وهي كانت مع بيشكتاش.

لعب الصقر مع بيشكتاش 102 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 15، وحقق بطولة كأس تركيا موسم 2005 – 2006.وانتقل بعد ذلك أحمد حسن إلى بلجيكا عن طريق بوابة أندرلخت والذي له باع طويل رفقته في الدوري البلجيكي، حيث حقق معه الدوري موسم 2006 – 2007 والكأس عام 2008 وكأس السوبر 2007 و2008 ، قبل العودة إلى مصر عن طريق الأهلي.

أحمد حسن وصيام رمضان

فيما سبق كان أغلب اللاعبين المسلمين المشاركين مع الأندية والمنتخبات المختلفة يرفضون المساومة والاختيار بين اللعب والصيام ويرفضون حتى مجرد الكلام عن الافطار من أجل اللعب، حيث كان أغلبهم رافضا للفكرة من أصلها، مثل النجم المصري أحمد حسن لاعب نادي بيشكتاش التركي واندرلخت البلجيكي السابق.

وقال أحمد حسن في تصريح سابق: "كنت حريصا على الصيام خلال شهر رمضان طوال مشواري في تركيا لأنه بلد اسلامي ويراعي النشاط الرياضي خلال الشهر الفضيل، ولكن في بلجيكا الموقف اختلف لاعتراض مدربي في اندرلخت البلجيكي على صيامي، ما جعلني في موقف لا أحسد عليه امام الجماهير والاعلام".

وأضاف: "المدرب وضعني على مقاعد البدلاء بسب الصيام أمام فريق آي سي ميلان الإيطالي، واشركني في الدقيقة 70، وخسرنا المباراة بهدف دون مقابل، فخرجت الصحف البلجيكية في اليوم التالي للمباراة تشيد بأدائي خلال العشرين دقيقة التي لعبتها وتهاجم المدير الفني وتساءلت عن أسباب عدم الدفع بي من البداية".