أستحالة تكون خلفتني؟.. تعرف على حكاية ابن نادية الجندي الذي تبرأ منها وتبرأت منه والفرق بينهم 12 سنة .!!(تفاصيل نارية)

عادت النجمة نادية الجندي لتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة قديمة لها ويظهر فيها شعر باطها بوضوح.

وصدمت الصورة الجميع، لكن دافع بعضهم عنها وقال إن جميع النجمات يخفين مثل هذه الأمور باستخدام برامج الفوتوشوب.

ومؤخراً أعادت صفحات فنية نشر صورًا، تظهر فيها الفنانة نادية الجندي، وبجوارها نجل الراحل عماد حمدي، «نادر»، مع الإشارة إلى إنه ابن «نجمة الجماهير».



يقول «نادر»: «أنا والدتي الفنانة فتحية شريف، ودي صورتي مش صورة هشام ابن نادية الجندي، هو عنده 55 سنة، وأنا عندي 68 سنة»، وأضاف ساخرًا: «مش ممكن طبعًا تخلفني، هي عندها 80 سنة تقريبًا، بس بتقول إنها أصغر مني، فا مفيش مشكلة».

عن سبب تداول مثل هذه الصورة ذكر بأن الفنانة نادية الجندي «غير محبوبة إعلاميًا» لأسباب لا يعلمها حسب قوله، لأن صوره تُنشر بين الحين والآخر، في حين لا أحد يتداول صور هشام عماد حمدي نجل «نادية»،

والتي يرى أنها سببًا في ذلك: «ما بتحبش تتصور وتبين سنها»، وتابع: «هو حد عايز يغيظها تقريبًا فنشر الصورة، لإن أنا باين شكلي كبير، وبالتالي هيقولوا عليها عندها 90 سنة».



رغم تأكيد «نادر» على تجنب نادية الجندي نشر صورها مع ابنها «هشام»، إلا أنها أقدمت على ذلك في ةقت سابق وقالت عبر حسابها بموقع «انستجرام»: «ردًا على ما نُشر على الميديا، بحب أوضح إن دى صورتى مع ابنى الوحيد هشام عماد حمدى، والابن الأصغر لعماد حمدى الذى أنجبته، بعد زواجى من عماد حمدي، الله يرحمه، وعمري ١٦ عامًا، هو ابني وأخويا وصديقي، لأن الفرق بنا فى العمر مَش كبير».

وتابعت: «أحب أوضح إن الصورة اللى انتشرت على السوشيال ميديا اليومين دول دى مش صورة ابني هشام، دى صورة الأستاذ نادر الابن الأكبر لعماد حمدى، من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف».

مباشرةً أبلغنا الاستاذ «نادر» بأن الفنانة نادية الجندي نشرت صورتها مع ابنها، عكس ما صرح به، وهنا علق: «ربنا يهديها، أنا جد وعندي 3 أحفاد ومش بتكسف أقول كده».