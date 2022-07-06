انسى الاحراج.. مزيل روائح عرق طبيعي وقوي يدوم لاكثر من 24 ساعة ويفتح الإبطين وانسى حر الصيف

فرائحة العرق تعتبر رائحة كريهة لا يفضلها أحد، بل ونقع في إحراج عندما يشم رائحتنا الأخرين، و عملية البحث تزداد عن كيفية التخلص من هذا العرق ورائحته، خاصة وأن الاستحمام ليس حلًا على الاطلاق.

مزيل عرق طبيعي يدوم لاكثر من 24 ساعة ويفتح الإبطين

لابد أن نتوخى الحذر عند اختيارنا لأحد مزيلات العرق، وذلك لأن الكثير من المنتجات المخصصة لهذا الأمر، تعتبر غير معروفة الهوية.

وليس ليها موافقة من وزارة الصحة، وتكون مضرة لجسم الإنسان وبشرته، فهي تعمل على سد المسام.

وذلك من أجل أن تمنع التعرق تمامًا، ولكن هذا غير صحي، وهنا يمكننا البوح بأنه من الأفضل أن نبتعد عن تلك المنتجات، وكل ما عليك هو أن تحضر بنفسك مزيل العرق.

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي

من السهل، والبسيط أن تقوم بتحضير مزيل عرق أفضل بكثير من المنتجات الجاهزة، فلا حاجة لشراء أي شيء من الخارج، بل سوف تحضر المزيل بمكونات جميعها من منزلك، وهذا سيوفر لك عنصر الأمان، وستوفر الأموال التي تنفق في هذا الصدد، كما ستحصل على رائحة ذكية تجعلك واثق من نفسك، بل أن منطقة تحت الإبطين سوف يفتح لونها عن ذي قبل، هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق السحري.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

وملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة بيرة ن أي نوع من أنواع الزيوت العطرية.

طريقة التحضير مزيل عرق طبيعي