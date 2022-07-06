عروس خليجيه لم تستطع تمالك نفسها في ليلة الدخلة فقامت بحركة خطيرة فـي غرفة النـوم جعلت العريس يخسر أغلـى مايملك!!

مثل أي شاب، كان يحلم هذا الشاب البحريني أن يكون زفافه مميزا عن الجميع، وأن يكون أول لقاء مع زوجته مميزا أيضاً، لكن تلك الأمنيات تحولت إلى سراب، وكاد أن يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك، وأنتهى به الحال في المستشفى.

وفي تفاصيل الحادثة التي نشرتها صحيفة "الأيام24" الإلكترونية، فقد تسببت عروس بحرينية في إصابة عريسها في ليلة الدخلة بإصابة بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفي.

وإنتقلت سيارة الإسعاف من منزل الزوج إلي أحد المراكز الطبية الشهيرة، وبعد فحص عينة من الدم والبول إلي جانب تصوير عضوه الذكري بالآشعة السينية، تبين أن عضوه الذكري قد تعرض للكسر والتورم نتيجة لـ"النشوة المفرطة" للعروس.

وأثبتت الفحوصات أن العضو الذكري للعريس قد تعرض للكسر بعد تمزق جدار أحد الأسطوانات المسؤلة عن عملية الإنتصاب، في حين أوضحت العروس أنها سمعت صوت طقطقة ولاحظت انتفاخ في العضو الذكري لزوجها.

وقال الطبيب: "احيانا يحاول البعض طقطقة القضيب وهو منتصب او يعبث به فينتج عن ذلك تمزق الغشاء المغلف له، وليعلم الجميع ان القضيب وهو منتصب حساس جدا لأي صدمة".