عندما سألوا سمية الخشاب مين هو الراجل اللي نفسك تتجوزيه؟ أجابت دون تردد و صدمت الجميع!

رغم زواجها خمس مرات آخرها من المطرب أحمد سعد إلا أن الفنانة سمية الخشاب لا زالت تبحث عن فتى أحلامها.

وحلت سمية الخشاب، في وقت سابق، ضيفة في برنامج أبلة فاهيتا الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" على شاشة قناة on الفضائية، وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها وزوجها المستقبلي.

وقالت الفنانة سمية الخشاب إن مواصفات فتى أحلامها يكون طيب وخفيف الظل وكريم وابن ناس ومحترم و«ميرغيش كتير وينجز ويلخص».

كما ردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال أحد متابعيها، حول كيفية اختيار شريك حياتها، بعدما فتحت باب المناقشة لمتابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت أحد متابعي سمية الخشاب، سؤالا لها قائلة: "إزاي اختار شريك حياة مناسب يا فنانة الدنيا بقت لبش"، لترد الفنانة، بأن من أهم الأشياء التي يجب توافرها أن يكون مقطوع من شجرة، علشان حيزابونات عيلته ميخربوش عليكي.