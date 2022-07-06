«عاجل انكشف السر».. السّبب الحقيقي وراء إنـهاء حياة «نيرة» طالبة المنصورة على يد زميلها

كشف شاهد عيان على واقعة إنهاء حياة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، مفاجأة لأول مرة من العيار الثقيل بشأن السبب الحقيقي وراء تنفيذ الواقعة.

حيث قال الشاهد “زميل المجني عليها والمتهم”: “محمد عادل متفوق وكان بيحب نيرة جدا وجت جنونه لما عرفت أنها بقت شغالة موديل ورفضت تتجوزه”.

وتابع قائلا:”افتكر أنها بتتكبر عليه لأنها بقت موديل وافتكر أنها مرتبطة بحد تاني غيره وهو كان عاوزها ليه هو بس”.

وأكدت النيابة العامة في بيان الصادر منذ ساعات قليلة أن المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار لرفضها الارتباط به، بالإضافة إلى أنه أقر بصحة ظهوره بتسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة بالكامل.

وكانت مدينة المنصورة قد شهدت جريمة بشعة صباح الاثنين الماضي، حيث أقدم طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة على إنهاء حياة زميلته أمام بوابات الجامعة، بعد طعنها عدة طعنات في صدرها ورقبتها أمام المارة.

وشيع أهالي المحلة الكبرى جنازة الطالبة الراحلة نيرة أشرف، وسط حالة من الحزن الشديد، مطالبين بالقصاص والإعدام للمتهم في أسرع وقت.