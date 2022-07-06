العالم في مأزق.. ميشال حايك يصعق الجميع بتوقعات صادمة وغير مسبوقة.. هذا ما سيحدث في عيد الأضحى المبارك!

أطلق الفلكي اللبناني ميشال حايك خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية تنبؤات جديدة وصادمة ستحدث بعضها في عيد الأضحى.

ورأى ميشال حايك "انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس إبراهيم، ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيارالوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدًا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة، والآخرون وجه شؤم".

وقال:"إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه إلى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع أبوابه لمالية لبنان".

وتوقع أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورًا أكبر في لبنان وأن صوت إذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع أكثر وأكثر".

وتوقع أيضًا حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه، وتوقعات ميشال حايك عن باقي الدول العربية:

ولفت إلى أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم، وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.