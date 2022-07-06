في ظهور مفاجئ.. شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تذّهل الجمهور وتؤلم ايمي ودنيا سمير غانم !.. نسخة طبق الأصل.! !(صورة)

ظهرت سيدة تدعى دينا عبدالعاطي في فيديو تتحدث فيه عن العقل الباطن، وتشابهت ملامحها مع شكل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



وأثارت هذه السيدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع الفيديو خاصتها، بسبب الشبه الكبير الذي جمع بينها وبين الراحلة الفنانة حسب رأي الجمهور.

وكانت تتحدث في الفيديو قائلة ، وهي تقول: "هكلمكم عن العقل الباطن، لازم تبقى عارف إننا عندنا عقل ظاهر مسؤول عن أفعالنا، وبيوصله إشارات للإحساس وعقل باطن وده الكنز".



حيث لم يهتم أي من المتابعين بما كانت تتحدث به، وانهالو معلقين عن الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وجاءت التعليقات كالتالي:: "أنا أفتركته فيديو لـ دلال ربنا يرحمها»، و«بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتخضيت أصلاً والله أفتكرتها دلال عبد العزيز الله يرحمها»، و«مين حضرتك يعني دي مش دلال عبد العزيز".



وجاء رد السيدة شبيهة دلال عبدالعزيز: "وحياة ربنا أبدًا ومعرفش إزاي حصل كدةه، وليا فيديوهات تانية على الصفحة محدش علق التعليق ده غير على الفيديو ده.. سبحان الله".