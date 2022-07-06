اخبث زوج في العالم يضع أفعى سامة في سرير زوجته للانتقام منها.. وما حدث كارثة غير متوقعة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة غريبة لأول مرة من نوعها، حيث أصدرت محكمة هندية حكماً نادراً بعقوبة مزدوجة بالمؤبد بحق هندي أدين بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، أنه ألقي القبض على سوراج كومار البالغ من العمر 28عاماً في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي بعدما توفيت زوجته جراء لدغة أفعى.

وأدانت محكمة في مقاطعة كولام، الاثنين، كومار بقتل وتسميم زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، بأنه حاول قتل زوجته باستخدام أفعى، بحسب بوابة «لايف لو» الإخبارية القضائية.

وحكم القاضي على المتهم، بعقوبتين متتاليتين بالمؤبد، وحذرت المحكمة العليا الهندية من اتجاه في عمليات القتل بعضة الثعابين.