تغلبت على ملكة جمال الكون بجمالها النادر ..شاهد زوجة رامي صبري تخطف الأنظار في آخر ظهور لها.. لن تصدق بأن هذا الجمال كله يمشي على الأرض!

بطريقة رومانسية احتفل الفنان رامي صبري، بيوم ميلاد زوجته، حيث قام بنشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمي على "انستغرام".

واستعان رامي صبري بكلمات من أغنيته الجديدة "هي" في تعليقه على الصورة التي جمعته بزوجته.. "هانم دي منها أتنين مفيش، صورتها ولا صورة أفيش، قدامها شعرا ورسامين، بسيرحوا بالساعات، ويحكو بالسنين".

وأضاف :"كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وصديقتي وأم عيالي".

وخطفت زوجته الانظار في هذا الظهور، حيث انهالت التعليقات بعدها، معبرين عن مدى جمال زوجته.

وطرح الفنان رامي صبري مؤخراً، نسخة جديدة من أغنيته الأخيرة "هي" بالعزف على الجيتار.