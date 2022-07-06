ربنا يصبرني على فراقك .. الفنان حسن الرداد يدعوا الجمهور بالدعاء لشقيقه بالرحمة

أحيا الفنان ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام الذكرى ال 19 على وفاة شقيقه ” فادي الرداد ” .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع حسن الرداد بشقيقه الراحل، وكتب في تعليقه عليها ” : الذكرى ال 19 لأخي وحبيبي ونور عيني فادي الرداد ” .وتابع : ” ربنا يرحمك ويدخلك الجنة إن شاء الله يا حبيبى .. كنت ماشاء الله مصلى ودائم الصيام طوال السنة ” .

وأضاف الفنان حسن الرداد : ” ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني وإن شاء الله فى الجنة مع الأبرار وإلى لقاء إن شاء الله .. ارجو الدعاء لأخى ” .وقبل أيام أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة والده الـ 18، من خلال صورة قديمة نشرها عبر حسابه بـ " انستغرام" جمعته بوالده ووالدته"، وكشف من خلال تعليقه على الصورة عن معاناة والده في رحيل شقيقه.

على جانب آخر قدم حسن الرداد مؤخراً مسرحية "كازانوفا" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركه البطولة عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، وسليمان عيد. وشارك حسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي بمسلسل "بابلو" ،

وضم العمل عدداً من النجوم منهم أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، وآخرين ، والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن.