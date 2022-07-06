النجمة ياسمين صبري تثير ضجة واسعة في ما الحقيقة أنها تخلت عن شعرها وصدمت الكل.. والجمهور: هو اي واحدة تطلق تحلق ! !(صورة)

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة عن أحدث ظهور لها داخل أحد المطاعم، لتثير من خلالها حالة من الجدل بين متابعيها حول حقيقة تخليها عن شعرها، إذ لم تظهر الصورة رأسها بشكل واضح، فبدت للجمهور كأنها قصت شعرها على طريقة الفنانة شيرين عبدالوهاب.



ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على تويتر، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "قصيتي شعرك"، "صحة وهنا على قلبك"، "الجمال والحلاوة، قمر ما شاء الله.. ربنا يحميكي"، "جميلة ودوما قوية"، "أجمل من الجمال نفسه"، "حلقتي شعرك زي شيرين"، "هيا بقت موضة أي واحدة تطلق تحلق شعرها"، "قمر يا ياسمين"، "طول عمرك قمر وكيوت".



وتشارك ياسمين صبري، في بطولة فيلم "صقر المحروسة" مع الفنان أحمد عز.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.