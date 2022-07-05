حانت ساعة الصفر.. ليلى عبد اللطيف تصّعق الجميـع بتوقعات صادمة وغير مسبوقة.. هذا ما سيحدُث في عيد الأضحى.!!

خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة الـ LBCI Lebanon على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف مجموعة من التوقعات الحصريّة المُتعلّقة بلبنان.

وأعربت ليلى عبد اللطيف في Pop Quiz عن قلقها على لبنان في المرحلة المقبلة، كاشفةً أن البلد سيمرّ بـ”مرحلة سيئة”، وفسّرت حديثها بالقول “طوابير البنزين والخبز والدواء ستعود الى الواجهة من جديد، وأخشى من حدوث فوضى في عيد الأضحى”.

وفجّرت ليلى عبد اللطيف مفاجأة في توقّعاتها السياسيّة قائلةً “سنشهد على استقالة عدد من النواب اللبنانيين في السنتين المقبلتين، وبعض الوجوه السياسيّة من الصف الأول ستصبح خارج السياسة لتحلّ مكانها وجوه جديدة”، وتوقّعت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى الحياة السياسيّة في لبنان، فقالت “سعد راجع بقوّة”.