الفنان الشهير الذي أبكى النجم صلاح عبد الله وقصم ظهره.. لن تصدق من يكون !

فنان مصري من العيار الثقيل ارتبط ظهوره ودعمه دومًا بالأجيال الفنية الشبابية الموهوبة التي ظهرت على الساحة الفنية مؤخراً، فهو لا يمانع في تقديم أي أدوار ثانوية طالما تبرز مهارته وقدراته.

وارتبط النجم صلاح عبد الله بعلاقة وثيقة مع الفنان الراحل حسن حسني، حيث تشاركا في أعمال درامية وسينمائية عديدة. وبجانب أنه كان يتعلم منه الكثير فقـد كان صديقه أيضاً، وصرح بعد وفـاته بأن رحيل حسني أبكاه و“قصم ظهره”. وحين توفي حسن حسني نعاه صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك قائلاً: “ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي، ياعمي وسيدي وتاج راسي، يا أستاذي، هوه أنا مش كلمتك قبل العيد واطمنت عليك، وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمد لله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة”.

توفي الفنان المصري، حسن حسني، في 30 مايو 2020، عن عمر ناهز 89 عاماً، بمستشفى دار الفؤاد في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.