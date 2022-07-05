أحمد حلمي ليس الأول في حياتها.. النجمة منى زكي أحبت هذا الفنان وهي بعمر 16 سنة وهذا ما منع زواجهما

ما لا يعرفه الكثيرين أن الفنانة منى زكي قبل زواجها من الفنان أحمد حلمي كانت مخطوبة لفنان آخر وانفصلت عنه لأسباب مجهولة.

منى زكي كانت مخطوبة للفنان محمد الشقنقيري، نجل المخرج ابراهيم الشقنقيري، قبل سنوات من زواجها بالفنان أحمد حلمي وتم فسخ الخطوبة بعد فترة قصيرة على اتمامها.

لأسباب لم يعلن عنها في حينه، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية التي لا يجوز الحديث عنها.

وقالت زكي في تصريحات صحافية آنذاك، إنها كانت في عمر الـ16 عاماً عندما تم خطبتها للشقنقيري، وإن “الزواج قسمة ونصيب”.

وتزوجت الفنانة منى زكي عام 2002 من الفنان أحمد حلمي فيما تزوج محمد الشقنقيري من فتاة من خارج الوسط الفني.