حلقتي شعرك زي شيرين.. ياسمين صبري تُثير جدلاً واسعاً باخر ظهور لها.. لن تصدق كيف بدت! - صورة

فجرت الفنانة ياسمين صبري ضجة، في أحدث ظهور لها داخل أحد المطاعم، كما أثارت الكثير من البلبلة بين متابعيها حول حقيقة تخليها عن شعرها “قص شعرها”.

حيث جاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: “قصيتي شعرك”، “صحة وهنا على قلبك”، “الجمال والحلاوة، قمر ما شاء الله.. ربنا يحميكي”، “جميلة ودوما قوية”، “أجمل من الجمال نفسه”، “حلقتي شعرك زي شيرين”، “قمر يا ياسمين”، “طول عمرك قمر وكيوت”.

الجدير بالذكر ان ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

كما أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في دراما رمضان 2020.