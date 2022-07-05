مصير مبكي ومؤلم.. تطورات حالة نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

محمد عبد الرحمن، نجم الكوميديا وفريق مسرح مصر، أقلق الجمهور وزملائه الفنانين طوال الأيام الماضية، بعد الكشف عن خضوعه لعملية قلب مفتوح.

، وذلك قبل أن يكشف اليوم الفنان محمد هنيدي عن أول صورة له من المستشفى بعد زيارته له.وطمأن الفنان محمد هنيدي الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن، بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح مؤخراً.

، ونشر صورة له مع محمد عبد الرحمن من المستشفى، وذلك في أول ظهور له بعد خضوعه للعملية الجراحية الدقيقة، وعلق محمد هنيدي على الصورة على حسابه بتويتر قائلاً: "من مستشفى دار الفؤاد ... بنطمنكم توتة "عبد الرحمن " بقى زي الفل وخارج بكرة".

وظهر محمد هنيدي وهو يمازح محمد عبد الرحمن في الصورة في المستشفى، وطمأن الجمهور على حالته خاصة بعد ظهور الأخير مبتسماً وفي حالة معنوية جيدة بعد الخضوع للعملية الجراحية.

، والتي كشفت عن شقيقته منذ أيام، حيث طلبت الدعاء له من الجمهور، ونشرت صورته عبر حسابها بفيسبوك وقالت: "أرجو الدعاء لأخى ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة يارب دعواتكم بالله عليكم".

وتضامن عدد من الفنانين مع محمد عبد الرحمن بعد الكشف عن أزمته الصحية وخضوعه للعملية الجراحية الدقيقة، خاصة زملائه في فريق مسرح مصر، ومنهم الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الذي نشر صورته مع محمد عبد الرحمن عبر انستقرام وقال: "الف سلامة عليك ياتوتى دعواتكم يقوم بالسلامه يا رب لبيته وأولاده وكل حبايبه باذن الله".

ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة له أيضاً مع محمد عبد الرحمن وعلق عليها: "الف سلامة عليك يا صاحبي رينا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن اهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي.. ان شاء الله تقوم لنا بالسلامة.."، ودعا له الفنان حمدي الميرغني قائلاً: "الف مليون سلامة ياخويا وعشرة عمري ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل سوء يارب".