إنهيار الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي بالبكاء والسبب مصيبة حسن الرداد!!

حسن الرداد، الفنان المصري، استرجع ذكريات مؤثرة مع شقيقه الراحل فادي، وذلك في ذكرى رحيله اليوم، ونشر عدة صور لشقيقه على حسابه بانستقرام، ووجه إليه رسالة مؤثرة، وذلك بعد أيام من إحيائه ذكرى رحيل والده.

ونشر الفنان حسن الرداد عدة صور مع شقيقه الراحل فادي، واسترجع عدة مواقف مؤثرة مع شقيقه وذلك في ذكرى رحيله الـ 18، ونشر عدة صور نادرة لشقيقه على حسابه بانستقرام.ووجه إليه رسالة مؤثرة قال بها: "الذكرى ال ١٩ لأخى و حبيبى و نور عينى فادى الرداد ربنا يرحمك.

و يدخلك الجنة ان شاء الله يا حبيبى، كنت ماشاء الله مصلى و دائم الصيام طوال السنة، ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني و إن شاء الله فى الجنة مع الابرار وإلى لقاء ان شاء الله.. ارجو الدعاء لأخى فادى الرداد".

وبكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

الرداد تذكر أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده بشكل كبير.