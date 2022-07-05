كريم عبد العزيز صدمه طلاقه من زوجته الأولى فقرر أن يعيد التجربة وهنا كانت المفاجأة الكبرى،!

ثمة قانون شبه سارٍ مفاده أنه لا تنجح قصة الحب من المرة الأولى، مثلما حصل مع كريم عبد العزيز وزوجته هايدي سرور، حيث تزوّج الأوّل قبلها، وتطلّق بعد سنة.

الفنان القدير وفي ظلّ المعاناة التي كان يمرّ بها على أثر طلاقه، تفاجأ من والده بأنّه يريد أن يعرّفه على فتاةٍ يكبرها بـ 11 عامًا، تبيّن أنّها ابنة صديقه المقرّب.وعندما التقى بهاللمرة الأولى، أعجبته طريقة كلامها كثيرًا، فقرّر أن يعيد الكرّة، برؤيتها أكثر من مرّة حتّى أُغرم بها ، .

لكن المشكلة كانت أنّه يرفض العيش في بيتٍ لا تعيش والدته فيه، غير أنّ الصدمة كانت بموافقة هايدي على هذا الأمر، ما اعتبره معجزةً من السّماء.

إثر زواجه تفاجأ بأنّها ميزان البيت، وأنّها تقوم بقيادته، كما ولها نظرة نقديّة وتحليليّة مهمّة جدًّا، فبدأت تساعده في قراءة النّصوص في عمله، وتعطي رأيها بها.

ومع الأيام الغيرة باتت كبيرةً جدًّا أيضًا، خصوصًا من المعجبات، ما أثّر على علاقتهما قليلًا، حتّى أصبح كريم لا يستطيع العيش دون الغيرة في حياته الّتي تشعل حبّهما، جعله يتمسّك بها أكثر،.

هو أنّها لم تهوَ الشّهرة أبدًا من زواجها به، فهي أصبحت امرأة أعمال في الخفاء بعيدًا عن الكاميرا، هكذا قدّرها وأكّد بقاءه معها طوال العمر، بحسب تصريحه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم كيرة والجن مع الفنان أحمد عز والذي تم طرحه على السينما المصرية منذ ايام قليلة.