النجم محمد صلاح يتصدر قائمة فريق ليفربول للأعلى دخلَّا.. رقم لا يصدق لما يحققه أسبوعيَّا

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في ليفربول الإنجليزي، بعد تجديد عقده مع قلعة الريدز، والتأكد على استمراره داخل صفوف الفريق لمدة 3 سنوات.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن ليفربول منح محمد صلاح الراتب الأعلى فى تاريخه، بقيمة 350 ألف إسترليني أسبوعياً، لتستمر المسيرة الناجحة للفرعون المصرى مع الريدز، والتى بدأت منذ عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

وأعلن ليفربول عن تجديد عقد صلاح مع الريدز والذى ينتهى في يونيو من العام المقبل 2023، بعد أن أصدربيانا رسميا ذكر فيه، "يسر نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وقدم اللاعب المصري أداءً رائعًا مع فريق يورجن كلوب منذ انضمامه من روما في عام 2017، حيث سجل 156 هدفًا و 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة يعد استثنائيًا للغاية.

وبحسب الراتب الجديد الذي يتقاضاه صلاح، فقد بات الأعلي أجرا متفوقا على زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الذي تراجع للمركز الثاني بـ220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بينما جاء تياجو ألكانتارا في المركز الثالث براتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ثم الثلاثي ترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو وروبرتو فيرمينو بـ180 ألف لكل منهم.

يأتي اللاعبين الأعلى أجرًا فى ليفربول، وفقًا للقائمة التي أعدها موقع "Sports Illustrated"، على النحو التالي:1-محمد صلاح.. 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

2-فيرجيل فان دايك.. 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

3-تياجو ألكانتارا.. 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

4-ترينت ألكسندر أرنولد .. 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

5-فابينيو .. 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

6-روبرتو فيرمينو.. 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

7-أليسون بيكر 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

8-جوردان هندرسون .. 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

9-جيمس ميلنر..140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا10-نابي كيتا .. 120 ألف جنيه إسترليني