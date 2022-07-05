بعد سنوات من وفاته.. لبلبة تعترف بدون خجل بحبها الوحيد الذي تمنت الارتباط به وسبب وحيد منعها من ذلك

اعترفت الفنانة المصرية لبلبة بسر قديم عن المخرج الراحل عاطف الطيب، مشيرة إلى أنها لو كانت تتمنى الزواج من أحد في الوسط الفني؛ لكانت ستتزوجه.

وقالت لبلبة، في حوارها ببرنامج أسرار النجوم، مع إنجي علي، عبر إذاعة نجوم إف إم: "هذا المخرج شعر بموهبتي دون أن يعرفني، ورآني في مهرجان كان السينمائي".

وأضافت: "كان مؤمنا بفني، ويوجهني، وأحيانا كان يكون قاسيا عليّ، ولم يكن يضحك في وجهي، وكان من الممكن أن أحبه كثيرا، فهو شخصية محترمة جدا، ولكنه كان متزوجا".

وتابعت لبلبة: "حينما توفي؛ شعرت بصدمة كبيرة، لأنه كان موهبة ومخرجًا شديد التميز؛ فبسبب فيلم ليلة ساخنة، حصلت على جوائز كثيرة من مصر ومن الخارج، الجوائز مهمة؛ لأنها تشعرك أنكِ أدَّيتِ الدور بشكل جيد".

وتحدثت لبلبة عن أكثر المراحل في حياتها التي شعرت خلالها بالخوف، قائلة: مررت بمراحل كثيرة في حياتي، لكن المرحلة الأكبر التي تخوفت منها، هو أن أغلب من في الوسط وقتها، توقعوا أنني عندما أكبر وتتغير ملامحي؛ سيذهب النجاح مِنِّي.

وأوضحت: طبيعي أحببت الفن، ولم أنظر إلى أمور أخرى مثل العائلة والأبناء، وعندما فتحت عيني، وجدت نفسي في مسرح وجمهور يصفق، ومسؤولية، وسينما صباحا، وفي المساء حفلات مع عبد الحليم حافظ، ولم أرِ حياة ثانية، وكنت أخشى تجربة حياة لم أعشها.

وتحدثت لبلبة عن أكثر المراحل في حياتها التي شعرت خلالها بالخوف، قائلة: مررت بمراحل كثيرة في حياتي، لكن المرحلة الأكبر التي تخوفت منها، هو أن أغلب من في الوسط وقتها، توقعوا أنني عندما أكبر وتتغير ملامحي؛ سيذهب النجاح مِنِّي.

وأوضحت: طبيعي أحببت الفن، ولم أنظر إلى أمور أخرى مثل العائلة والأبناء، وعندما فتحت عيني، وجدت نفسي في مسرح وجمهور يصفق، ومسؤولية، وسينما صباحا، وفي المساء حفلات مع عبد الحليم حافظ، ولم أرِ حياة ثانية، وكنت أخشى تجربة حياة لم أعشها.

وقالت: والدتي قالت لي، ظللتي أمام الجمهور ولم تتغيري في كل مراحلك، وبالفعل، شكلي لم يتغير، والناس اعتادت عليّ في الشعر القصير، مع أن كل السيدات يحببن إخفاء بعض الديفوهات من خلاله، ولكن الجمهور تعود عليّ هكذا.