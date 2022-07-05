عندما زار محمد رمضان منزل الزعيم عادل إمام.. لن تصدق كيف تم استقباله ومن استقبله!! إهانة قاسية جداً !

تتميز علاقة الفنان محمد رمضان والزعيم عادل إمام بأنها علاقة متوترة ويشوبها الكثير من الاحتقان.

يأتي ذلك بسبب محاولات رمضان الاستنقاص من مكانة الزعيم باعتباره الممثل رقم 1 في مصر والوطن العربي.ورغم العلاقة المتوترة بين عادل إمامو محمد رمضان منذ سنوات إلا أن الأخير فاجأ الجميع في وقت سابق وزار منزل الزعيم.

وأعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير على السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنان محمد رمضان أثناء زيارة قام بها لمنزل الزعيم عادل إمام.

وكانت هالة رامي إمام، حفيدة الزعيم عادل إمام، نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان عبر صفحتها الشخصية على «انستقرام».وظهرت هالة في الفيديو وأشقاؤها مع محمد رمضان وهو يغني مقطعاً من أغنيته «بام» ويُقبّل رأسها.

ولم يظهر لا عادل إمام ولا أحد من أبناءه أو أشقائه وهو ما يعني أن الأطفال هم من استقبلوه، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة له.في حين قال آخرون أن عدم وجود الزعيم قد يكون بسبب عدم تواجده في المنزل عند زيارة محمد رمضان له.

أصحاب هذا الرأي قالوا أن هذه الزيارة نفت جميع الشائعات التي تحدثت عن «الخِصام» بين الزعيم ورمضان في الفترة الأخيرة، بعد رفض الأوّل العمل معه في مجالات الدراما والسينما.

وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو متسائلين عن أسباب هذه الزيارة وعن إمكان وجود عمل يجمع الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان، لكن أفاد البعض بأن رمضان كان موجوداً في منزله للاطمئنان على صحة عادل إمام.