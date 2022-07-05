الشامة التي على وجه ياسمين صبري حقيقية ام تجميل.. هذه الصورة تكشف المستور والمستخبي ؟!!

اعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة للفنانة ياسمين صبري في مرحلة مراهقتها، وقد لاحظ الجميع ان ملامح الفنانة لم تتغير ولكن الفرق في إنها نضجت وأصحبت امرأة.

وبعد ان قارن رواد مواقع التواصل الأجتماعي بين صورها القديمة والحالية، لاحظو شيئا اثار جدلا واسعا بين الجمهور، وذلك عندما ركز البعض على عدم وجود الشامة "الحسنة" الشهيرة في صورياسمين القديمة والموجودة حاليا على وجهها.

واكد الجمهور ان ياسمين صبري أصبحت اكثر جمالا عندما كبرت، وأشار اخرون الى ان الشامة تجميل وليست طبيعية، كما شكك اخرون بخضوع الفنانة لبعض عمليات التجميل الخفيفة كحقن البوتكس والفيلر.