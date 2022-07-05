الفنان مصطفى شعبان يخاطب عمرو سعد: فاكر نفسك تركي آل الشيخ.. وهذا رد فعل الجمهور

أعاد رواد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي دار فيه حوار لافت بين الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد، كان يقول له فيه "فاكر نفسك تركي آل الشيخ".

وقال الفنان المصري مصطفى شعبان لزميله عمرو سعد:” الحوار بيكون بالحب”، فرد عليه “سعد”، قائلا:”خلاص ياعم أنت هتوجع دماغنا ليه، إحنا نبيع وبفلوسه نفتح أي مشروع”.

كما رد “شعبان” عليه قائلا:” أي مشروع، أنت فاكر نفسك تركي آل الشيخ!، ياض دي الحديدية اللي احنا بنخبط بها على أي لقمة”، فقال “سعد”:” هو أنا بقولك إخطحتا نشتري نادي ألميريا الرياضي، أنا بقولك نفتح أي مشروع والطموح حلو”.

فيما لاقى الفيديو انتشارا وتفاعلا واسعا بين نشطاء السوشيال، بعد ذكر اسم تركي آل الشيخ في المسلسل المصري “ملوك الجدعنة”.

ومسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، كتابة عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها ومن إخراج أحمد خالد موسى.