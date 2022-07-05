والد المذيعة شيماء جمال يفجر تصريحات صادمة في أول ظهور له.. ويوجه رسائل بعد صلاة الجنازة عليها

صرح والد المذيعة شيماء جمال ضحية القتل على يد زوجها، من أمام المشرحة حيث ينتظر خروج جثمانها، أن ابنته كانت تمارس رياضة "الكاراتيه".

وتابع قائلا "بنتي كانت بتلعب كاراتيه، وكانت عارفة كويس فنون القتال وواخدة الحزام الأسود، وأكيد هما خدروها أو كانوا أكتر من اتنين عشان يقدروا عليها لأن لو اتنين بس كانت قامت بيهم".كما أعلنت أسرة المذيعة ، عن أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة، تمهيدا لدفن جثمانها، وذلك بعد استلامه.

من جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالاشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.وعرضت الأجهزة الأمنية، المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.