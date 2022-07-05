وصفة الشحات مبروك السحرية لتخسيس 8 كيلو في 5 ساعات فقط .. استشاري تغذية يرد!

تصدر الشحات مبروك، بطل كمال الأجسام السابق، حديث رواد «سوشيال ميديا»، بعدما صرح مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، بأنه تمكن من إنقاص 8 كيلو جرامات من وزنه فقط من خلال البقاء في الساونا لمدة 5 ساعات متواصلة.

وذكر الشحات مبروك خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ضمن حلقات برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، أنه وقبل خوض إحدى بطولات كمال الأجسام عام 1998 تمكن من إنقاص 8 كيلو جرامات من وزنه عن طريق البقاء في الساونا لمدة 5 ساعات متواصلة.

وأوضح أنه وجد نفسه مجبرًا على ذلك وقتها كي يتمكن من حصد المركز الأول على مستوى العالم في البطولة: «أنا كنت هشارك في البطولة لوزن 90 كيلو لكن شفت لاعب تركي منافس وجسمه عجبني أوي فعرفت إني لو شاركت هاخد مركز تاني أو تالت مش أول».

وأكمل «مبروك» أنه ظل يفكر في طريقة تمكن معها من حصد المركز الأولى، وهو ما وجده في المشاركة في البطولة لوزن 80 كيلو جراما بدلًا من 90 والذي تطلب منه خسارة جزء من وزنه: «كان قدامي حل واحد.. يا أموت يا أطلع الأول.. كنت 88 كيلو.

وقلت هخس الـ8 كيلو»، وأضاف قائلًا: «دخلت الساونة 5 ساعات.. كان معايا صديق اسمه حمدي السباعي قلت له خليك برا شوفني من الزجاج ولو لقيتني تعبت تعالى طلعني علشان أحط تلج على دماغي وآخد 2 أو 3 ميللي مية أشربهم وأرجع تاني»، وأنه في نهاية الـ5 ساعات داخل الساونا تمكن من فقدان 8 كيلو جرامات كما أراد.

استشاري تغذية يعقب على كلام الشحات مبروك وعلَّق الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، على ما قاله الشحات مبروك حول فقدانه 8 كيلو جرامات من وزنه عن طريق البقاء في الساونا لمدة 5 ساعات متواصلة، مؤكدًا أن هذا الكلام لا صحة له إطلاقًا وغير قابل للتحقيق.

وأضاف «الحوفي»، أن الساونا تساعد الجسم على إفراز كميات أكثر من العرق، إلا أنه ورغم ذلك لا يمكن أن يصل المفقود من الجسم خلال هذا الوقت إلى 8 كيلو جرامات كما روى الشحات مبروك.