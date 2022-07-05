متجوز من 20 سنة ومراتي بتضربني .. متصل يبكي بحرقة على الهواء ورد فعل غير متوقع من ياسمين عز

نفت الإعلامية ياسمين عز فبركة احدى مكالمات برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقالت ياسمين عز إن الجمهور يتحدث عن مكالمة أحد المتصلين بالبرنامج حيث بكى وهو يتحدث عن تعرضه للضرب على يد زوجته وأولاده.

وقال المتصل ويدعى أحمد: ” متجوز بقالي 20 سنة ومراتي بتضربني وبتهزقني وتشتمني وبتمد إيدها عليا .. أنا كنت في السعودية وكنت ببعتلها كل اللي هي عايزاه وعمري ما عملت حاجة غلط في حياتي .. أنا مش عارف اعمل معاها إيه، انتحر ولا اعمل إيه ” .

وأوضحت: "كلماته أثرت فيا وانقهرت عليه، وكان معانا ضيوفنا ودكتور إبراهيم رضا كان مش متعاطف بشكل كبير وقال إننا سمعنا من طرف واحد، وأكيد مراته لها كلام تاني".

وأكدت ياسمين عز أن البرنامج يسعى للتواصل مع زوجة المتصل وقالت: "التواصل مش بهدف أننا نعرف خصوصياتهم، أبدا، لو حاجة نقدر نحلها هنحلها وهنبلغكم، وهنعمل فقرة مخصوصة عن العنف ضد الأزواج".

وأشارت إلى أنها تتابع مع فريق عمل البرنامج، ردود الفعل عقب كل حلقة، موضحة: "البرنامج اسمه كلام الناس فلازم نعرف بتقولوا أيه، أرائكم على الفقرات والمداخلات أيه".

وتابعت ياسمين عز: "أراء الناس على المداخلة انقسمت لقسمين، قسم ضد الرجل وقسم معه، وفي قلة قليلة مندسة شفتها لا يتعدوا 2% من 5 ألاف تعليق".

وأضافت أن البرنامج والقناة بعيدين تماما عن اختلاق المكالمات أو البحث عن التريند، قائلة: "لا يا حبيبي، أخطئت خطأ كبير، إحنا لا بنتفق مع حد ولا نسعى للتريند، ده ما بيحصلش هنا".

وأردفت: "أنا أصلا مابحبش كلمة تريند ومش هدفي ولا هدف البرنامج، هدفنا نعمل برنامج مميز متعوب على كل تفاصيله، يهمنا نكون براند في السوق مش تريند".