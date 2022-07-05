عندما سألوا النجمة نـوال الزغبي عـن سبب طلاقها ودمـار بيتها؟.. فكشفت ما كـان يطلبه زوجها منهـا كـل صباح دون ذرة خجـل.!! (تفاصيل مثيرة)

حلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبى ضيفة على برنامج كلام الناس الذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر وكشف سبب طلاقها وفشل زيجتها.



وكشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن سبب زواجها مرة واحدة فقط رغم تمتعها بجمال ونجومية كبيرة، موضحة: "تزوجت صغيرة في عمر 18 سنة، وكانت تجربة فاشلة لأنها وصلت في النهاية إلى الانفصال،

وذلك كانت مسئولية كبيرة علىّ بسبب وجود أولاد بيننا مسئولين منى، وتعبت كثيراً حتى كبر أولادى، ومن هنا بدأت أشعر بالراحلة بعض الشيء".

وعن سبب فشل زيجاتها قالت نوال الزغبي إنها لن تكرر تجربة الزواج من شخص يقيدها، وقالت: "نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة في بعض الأحيان وقد تظهر الغيرة والمشاكل"والمطالبة المستمرة بالتوقف عن الغناء.



وحول رجل أحلامها في الوقت الحالي أشارت نوال الزغبي إلى أن: "الرجل في حياة المرأة عندما تكون ناضجة ولها تجربة حياتية تصبح المواصفات صعبة مقارنة بالزواج في سن مكبرة

حينها لا تسأل عن مواصفات كثيرة، ولكن إذا كان هناك رجل أحبه يسحرنى، وليس بالضروري يكون حلو، إنما رجل شخصية وكاريزما وحنون وأحس أن أعتمد عليه وأبقى في أمان معاه".

وتحدثت نوال الزغبى عن الشائعات التى طالتها بعد أغنية "مين حبيبى أنا" مع وائل كفورى وانتشار أقاويل ارتباطهما، موضحة: "الناس افتكرونا متجوزين وإن في علاقة ومكانش فى حاجة بينا،

وائل أنا بحبه كتير وهو وبعتز بصداقته جدا، وأنه فنان لبنانى مكسر الدنيا، وأعتقد أن هذه الشائعة خرجت لأن الناس بتبقى عاوزة هذا الشىء يحدث فلا يعرفوا إنى متزوجة، فكانوا وقتها حابين يكون في علاقة بينا وحابين الارتباط الفني".



وكشفت نوال الزغبى عن سر محافظتها على جمالها ورشاقتها طوال الوقت، قائلة: "مش باكل كثير وبنام أقل شيء 9 ساعات، وبنام بدرى أخرى الساعة 12، وبشرب مياه كتير وعايشة حياة طبيعية وبعمل رياضة كتير، كما إننى أحاول أكون مبسوطة طول الوقت، وعندما أسافر أوروبا الناس بتشوفنى ويسألونى عن عمرى وفاكرنى 28 سنة".



وروت نوال تجربتها مع عمليات التجميل وندمها عليها، موضحة: "الست الجميلة بتكون طماعة في جمال أكتر وده غلط، أنا لو مش فنانة كنت هحافظ على جمالى وصحتى ورشاقتى

بس في أوقات بيحصل أمور في الحياة بتعاكسك، إنك بتكونى عاوزة تحافظى على جمالك أكتر بيحصل العكس، وهذا حدث معى وكان عندى مشكلة ومكنتش عارفة إزاى أخلص منها".