لن تصدق من هي حفيدة قطة السينما المصرية زبيدة ثروت .. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من اوسع ابوابة؟!

زبيدة ثروت هي قطة السينما المصرية التى عشقها جماهير عريضة واشتهرت منذ ان مثلت مع العندليب عبد الحليم حافظ واشتهر بعد ذلك وعشقها الجمهور ومن ثم مثلت العديد والعديد من الادوار.

فاجأت الفنانة مي عز الدين الجمهور بصلة القرابة التى تجمع بينها وبين النجمة زبيدة ثروت، وذلك اثناء استضافتها فى برنامج انا والعسل.

واعترفت الفنانة مي عز الدين انها حفيدة الفنانة زبيدة ثروت ولكنها لم تذكر ذلك فى بداية اعمالها لكى تشتهر باعمالها وفنها فقط.

كما ذكرت زبيدة ثروت ان من يصلح ان يمثل حياتها فى عمل فنى سواء فيلم أو مسلسل، هي الفنانة مي عزالدين فهى أكثر ممثلة تقدر أن تؤدي دورها وسوف يبحثون عن سيناريو جيد لكتابة قصة حياة الفنانة

الجدير بالذكر أن الفنانة زبيدة ثروت من العائلة المالكة لكنها أخفت ذلك السر خوفا على حياتها بعد الثورة.