حادثة تزعزع قلوب الملايين.. سمع الأطباء صوت شخير داخل ثلاجة المـوتى وعندما قاموا بفتحها أكتشفوا مفاجئة صادمة!

قبل سنوات، وقعـت سـلطات السـجون الإسـبانية في حـيرة من أمرها بعدما أعلن أطـباء شـرعيون وفـاة سـجين.

لكن المفـاجأة التي وقعـت على السـلطات الإسـبانية، بحسب ما موقع “سيانس أليريت” العلمي، الجمعة، كانت أن السجـين استيقظ في المشـرحة قبيل بدء عمـلية تشـ.ـريحه.

وكان حـرّاس أحد السـجون في إسبانيا عثروا على غونزالو مونتويا خيمينيز (29 عاما)، فاقـدا للوعي في زنـزانته صباح 7 يناير 2018، وبعدما كشـ.ـف عليه طـ.ـبيبان شـ.ـرعيان خلصا إلى أنه ميـت.

ولم تظهر عليه عـلامات تدل على تعـ.ـرض السـجين للعـنف، ولم يلاحظا أي علامة حـيوية في جسـده فأعلنا وفـاته، وبعد ساعة قام طبـيب شـرعي ثالث بفحص الجـثة، ووافق على التقييمات الأولى، وأصدر تقـرير وفـاة ثالث.

ووضع خيمينيز في كيـس الجـثث الأسود اللون، غير أن أمرا لم يكن في الحسبان وقع: الأطـ.ـباء سمعوا شخـ.ـيرا في الكيس الأسـ.ـود في المشـ.ـرحة.

وكان خيمينيز قد أمضى بالفعل وقتا في ثـلاجة المـوتى الحفاظ على حـ.ـرارة جسـ.ـده، وقد تم تمييز جلده بإرشادات مشـرط استعدادا لتشريح جثـته الوشيك.

وعندما فتح أحد الأطـباء الشـرعيين الكيس الأسـود، وجد أن السـجين لا يزال على قـيد الحياة.

وعلى الفـور، جرى نقل خيمينيز بعد ذلك تحت الحـراسة في سيارة إسـعاف إلى مستـشفى آخر للتعـافي من حـادثة الغـموض التي تعـرض لها. وفي النهاية، أفيد بأن حـالة السـجين مستقرة.

لكن الأمر الذي ظل محـيرا حتى عام 2022، هو كيف تمكن هذا الشخص من خـداع الأطـباء الشـرعيين؟

ويقول الأطـباء إن حـالة الوفـاة الخـادعة ربما تكون نتـيجة لما يعرف بـ”الإغـماء الخشبي”، التي يفـقد فيها الإنسان الوعـي والإحسـاس، وكذلك الصـلابة الجسـ.ـدية.

ومن غير الواضح كيف دخل هذا السجـين في هذه الحالة، رغم أنه كان مريـضا في السابق وعانـى من الصـرع وكان يتنـاول دو.اءً له.

وقالت عائلته إنه لم يكن سهلا عليه الالـتزام بتـناول الأدوية.وفي المستـشفى، استـغرق الأمر 24 ساعة حتى استـيقظ السـجين الذي كان أول كلامه عن إمكانية رؤية زوجته.