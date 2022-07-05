متجوزها عرفي.. الراقصة دينا تفضح نجم المنتخب المصري وسر زياراته السرية لهذ الفنانة!!

فجرت الراقصة دينا مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها حقيقة تورط أحد نجوم المنتخب المصري في زواج عرفي من فنانة شهيرة.

وكشفت دينا حقيقة زواج لاعب كرة القدم السابق أحمد حسن من الفنانة دينا فؤاد، وذلك بعد تكذيبهما ونفيهما للخبر لأكثر من مرة.وقد أوضحت الراقصة دينا حقيقة هذه الزيجة وسر زياراته السرية لها وظهورهما معاً.

وذلك بعد سخرية اللاعب أحمد حسن منها، بسبب منشور لها، كشفت فيه عن اضطرارها للنزول للعمل وأن موقع التصوير يتم تعقيمه بالكامل، حيث قالت: "مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان، اللوكيشن كله كمامات ومطهرات".

ليرد أحمد حسن على كلامها، عبر "تويتر"، قائلًا: "بما إن اللوكيشن معقم وفيه مطهرات وكمامات، لا بقى ده إحنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم،

وإخواتنا الأقباط ييجوا يوم الأحد طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس، والله هم يبكي وهم يبكي".

لترد الراقصة دينا على هذا الكلام بغضب، وتفضح أمره وزواجه من الفنانة دينا فؤاد، قائلة: "يا ترى هتمنع زوجتك دينا فؤاد من التصوير لو عندها شغل؟".

وكان خبر زواج لاعب كرة القدم السابق ودينا فؤاد قد تداول في فترة سابقة، لكن الثنائي أصر على نفي الأمر تمامًا في العديد من المناسبات.