اعترافات صادمة من هي الممثلة التي كان حسين فهمي يقرف من رائحتها الكريهة ويكره يبوسها؟!!

ليس من المستغرب حقًا أن يكون كل شيء ساحرًا عندما يتعلق الأمر بنجوم الفن والمشاهير!

ولكن حان الوقت حقًا للاعتراف بحقيقة أن كل شيء على الشاشة يتم إعداده للنظر أو الخروج بطريقة معينة (معنى الكمال) .

ولكن الحياة الحقيقية هي حياة حقيقية بعد كل شيء والمشاهير هم بشر فقط.وهناك عدد من الفنانين والفنانات الذين اشتهروا برائحة فمهم الكريهة، وهم أمر لا يمكن أن يتصوره الجمهور.

النجم حسين فهمي مثلاً اعترف بأن هناك فنانة كانت ريحتها كريهة وكان يقرف أنه يبوسها، خلال لقاء سابق مع الدمية أبلة فاهيتا.

وحينما أصرت الدمية على أن يكشف اسم الفنانة التي تعد أكثر فنانة كريهة الرائحة صمت قليلاً ثم اعتذر وقال إنه لا يمكن أن يكشف اسمها بسبب الإحراج.