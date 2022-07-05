متصلة تعترف بدون خجل او تردد: زوجي عايز مني اعمل حاجة محرمة مع ضرتي بنفس الوقت أثناء معاشرتنا؟.. رد غير متوقّع من هبة قطب يصّدم عمرو الليثي .!!

ناقشت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، خلال لقاءاتها الأسبوعية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه بوضوح المذاع على فضائية الحياة العديد من القضايا والاستفسارات، التي تخص العلاقات الزوجية.

وتتضمن المناقشات الكثير من الأسئلة الجريئة، والتي من الممكن أن تكون في نظر البعض خارجة أو خادشة للحياء، لكنها تناقشها في إطار علمي وهي:

1 – كيف تعرف أن زوجتك عذراء؟

فقد وجهت إحدى متابعات قطب في رسالة، أرسلتها إلى البرنامج حول كيفية معرفة أن الزوجة لاتزال عذراء، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد إجابة كاملة بنسبة 100%.



وردت قطب: “ربنا خلانا منعرفش الإجابة الكاملة علشان الستر، علشان لما حد يغلط ربنا يستر عليه، وعلشان ربنا عادل، ماخلاش علامة مؤكدة عند الست، ولا علامة مؤكدة عند الراجل، إلا بعض العلامات الأكيدة اللي كلنا عارفينها”.



2 – هل عندي شره للعلاقة؟

وفيما اعتبره البعض عرض أسرار الفراش على الهواء، ردّت الدكتورة هبة قطبعلى تساؤل سيدة، إذا ما كان رغبتها في إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها مرّتين يوميًا في حين لا يستطيع زوجها ذلك مرضًا أم أمر طبيعي؟

وقالت قطب: من الممكن أن تكون السائلة تعاني من الشّره ، وإذا كانت مشكلة الشّره نفسية عند الزوجة،

فيمكن علاجها نفسيًا أو لو كانت المشكلة وظيفية يمكن تعليم الزوجين كيفية القيام بالعلاقة الحميمة بطريقة تُرضى الطرفين .



3 – أقول لمراتي إزاي إني عايز أعاشرها؟

وجّه أحد الشباب المقبلين على الزواج، سؤالاً للدكتورة هبة قطب، عجزت عن الإجابة عليه، قائلًا: “أنا داخل على جواز كمان أيام، ومش عارف هقول لزوجتي إزاي إني عايز أعاشرها ؟”



ردّت قطب: “أنا مش عارفة أرد عليه إزاي، بدل ما هي هتتجوزك أكيد عارفة إنك هتعاشرها”.

5 – هل أقبل ممارسة العلاقة الحميمية مع ضُرّتي ؟



وجّهت إحدى السيدات، رسالة إلى الدكتورة هبة قطب، تشكو فيها من رغبة زوجها في إقامة علاقة لها برفقة زوجته الثانية، مهددًا إياها بالطلاق في حالة الرفض.

وردت “قطب” قائلة لها: “اوعي تقبلي، ده شئ حرام، ربنا سمّاها خلوة شرعية، وأي شئ تاني ربنا هيحاسبك عليه”.