عندما سألوا فاتن موسى: إيه أوحش حاجة في زوجك السابق مصطفى فهمي؟ اجابة صدمة الجميع

استمر زواج الإعلامية اللبنانية فاتن موسى من النجم مصطفى فهمي أكثر من ستة أعوام وانفصلا بعد ذلك بشكل مفاجئ صدم الجمهور.

وأحدث نبأ انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدى اللقاءات التلفزيونية مؤخراً سألوا فاتن موسى عن زوجها مصطفى فهمي: "اكثر حاجة وحشة في مصطفى فهمي إيه فردت أن اكثر حاجة وحشة فيه أنه بخيل!

وتزوجت من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي, وهي تصغره بنحو 20 عام.