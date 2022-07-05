لن تصدقوا ما فعلته الفنانة غادة عبد الرازق بابنتها.. فضّلت مصلحتها على مصلحة ابنتها والسبب صادم!

اثارت الفنانة المصرية الشهيرة غادة عبد الرازق الجدل، بعد حديثها عن أنها فضلت التمثيل على ابنتها روتانا، حيث فاجأت الجميع بما قالته.

وقد تساءل العديد من المتابعون عن السبب وراء هذا الأمر، ووراء اعتبارها بأنها أم فاشلة، فضّلت مصلحتها على مصلحة ابنتها.

حيث كانت قد اعترفت غادة سابقًا أنّ “في حاجات كتير أثرت عليا من صغري منها وفاة والدي وأنا صغيرة”، وأضافت “أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه”.

وقد بين محللون في مجال النفس أن نقص الحنان من والديها، قد أثّر كثيرًا على علاقة غادة عبد الرزاق بابنتها روتانا، وبأنّها أعادت نفس الأخطاء من جديد، بسبب ما عانته.