جمالهما آية إلهية زوجة امير كرارة تخطف الأنظار في ظهور مفاجئ وجذاب لن تصدقوا كيف بدت واذهلت الجميع بجمالها الرباني المبهر !!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان أمير كرارة مع زوجته الجميلة هند صلاح حسني، شقيقة لاعب كرة القدم السابق للنادي الأهلي والممثل أحمد صلاح حسني.

وذلك بعدما قام كرارة بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وخطفت زوجته الأنظار بجمالها في أول ظهور لها وأنهالت التعليقات من قبل الجمهور ومتابعيهم عبر السوشيال ميديا.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد كرارة، كان قد تزوج من هند شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني عام 2010، وانجبا 3 أطفال هما سليم ونيللي وليلى، ويحرص دائما على إبعادهم عن الاعلاميين والصحفيين.

ودائما يفضل الفنان أمير كرارة أن يحتفل بعيد ميلاد زوجته، ومؤخرا قام بنشر صورة لهما سويا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وعلق عليها وكتب: “كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 100 سنة ويخليكي لينا”.

وأنهالت التعليقات من قبل الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات كالأتي: “ربنا يخليكو لبعض ويحفظكو إن شاء الله من كل شر يارب، الجمال عدى الكلام، ماشاء الله عليكم ربنا يحميكم يارب، ربنا يخليهالك يا باشا مصر”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال أمير كرارة، بطولته فى مسلسل العائدون، الذى شاركه فيه عدد كبير من النجوم، هم، أمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسورى أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.