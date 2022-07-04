غادة عبدالرازق تثير ضجة كبيرة بصور جريئة في غرفة النوم برفقة زوجها.. والجمهور: «عيب كدة»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة للفنانة غادة عبدالرزاق، بعدما نشرتها لتشارك جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”.

حيث ظهرت غادة عبد الرازق، خلال الصور المنشورة، وهي من داخل غرفة النوم برفقة زوجها مرتدية قميص نوم باللون الأبيض، وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على ظهرها فجعلته كـ”ذيل الحصان”، ووضعت مكياجا صاخبا كعلها أكثر لفت للانتباه.

وأثارت تلك الصور استياء وغضب جمهورها ومتابعيها، وعلى الفور تفاعل العديد مع الصور المنشورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وأنهالت التعليقات من قبل الكثيرين وجاءت كالأتي:” عيب كدة”، “انتي مش صغيرة”، “دي خصوصيات بينك وبين جوزك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مسلسل “لحم غزال” وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الفن، منهم :الفنان محمد شاهين، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، مي سليم، والعمل من إخراج محمد سلامة، وحاز المسلسل على إعجاب العديد من الجمهور.