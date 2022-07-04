راغدة شلهوب : إتجوزتي هالة سرحان؟.. رد صاعق وغير متوقع من إيناس الدغيدي.. لم يكُن مُتوقع ولا يخطر ع بال احدًا.! !

ظهرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي ضيفةً من خلال برنامج المتوحشة عبر قناة النهار المصرية وتحدّثت عن أصدقائها المثليين مؤكّدةً أنهم جدعان.



وقالت: “أصدقائي المثليين جدعان ومش مايعين”. وقالت أنها تحترم هذه الفئة من المجتمع .

كما نفت الدغيدي شائعة زواجها من الإعلاميّة المصرية هالة سرحان، وعندما واجهتها مقدّمة البرنامج راغدة شلهوب بالمثل الشائع “لا دخان من دون نار”، ضحكت إيناس ساخرةً من الشائعة.



هذا وإعتبرت إيناس الدغيدي خلال الحلقة أن الشائعات التي تلاحقها ليست إلاّ ضريبة لنجاحها خاصةً وأنها تعمل في المجال الفني.



وتحدثت عن طقوسها في العبادة، وأكدت أنها حجّت عدة مرات واعتمرت عشر مرات وتصلي إلا أنها غير ملتزمة.