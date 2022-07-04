«صفعة قوية لـ أحمد عز»| زواج الفنان زينة من فنان شهير يشعل السوشيال ميديا.. لن تصدق من هو العريس!

تداولت أقاويل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزواج زينة وتامر عبد المنعم، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

وتبين بعد البحث، أن تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة حيث أن الفنان تامر عبد المنعم كان خطيب الفنانة زينة قبل زواجها من الفنان أحمد عز، وكانت قد كشفت زينة كواليس الخطوبة.

حيث قالت: “أنا كنت في سن الـ18 سنة وأصغر عند مشاركتي في فيلم “أرض الخوف” ومثلت فيه من ورا أهلي والفيلم اتعرض بعدها بـ3 سنين وعند عرضه حدثت لي مشكلة”، مضيفة: .

ولكن عرض عليّ فيلم آخر وقتها، وكنت أريد المشاركة فيه من ورا أهلي كمان، ولكن تامر عبد المنعم كان خطيبي وقتها، ورفض وكلّم والدتي وعرّفها ولم أشارك في الفيلم”.

وبعد تصريحات زينة، قال تامر: “أنا اللي خليت زينة تعتذر عن الفيلم وقتها، وأختتها وقتها تربيزة الاجتماعات في مكتب المخرجة إيناس الدغيدي وخيّرتها بيني وبين الفيلم فاختارتني أنا ورفضت الفيلم”.