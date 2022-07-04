فضيحة مدوية.. اختراق موبايل الفنانة منة عرفة ونشر صور جريئة لها.. ورطة وصدمة كبيرة!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الفنانة منة عرفة، اثناء حلولها كضيفة في برنامج سابع سما، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، والذي كشفت فيه العديد من أسرار حياتها.

وقالت منة عرفة، خلال البرنامج: “اتعمل هكر على موبايلي، وصور طلعت غصب عني وأنا بالمايوة على الشاطئ وصور تانية وأنا ماسكة سجاير”، مضيفة: “أنا زي أي حد بروح البحر عشان أتبسط وأسهر، كل الناس بتعمل كده.”

وتابعت قائلة: “المفروض ألبس إيه على البحر إسدال؟!، أنا زيي زي أي بنت، بتلبس مايوه على البحر، في ناس بتعمل الحاجات دي ومحدش بينتقدها.. وأنا هرجع أستغفر وربنا هيسامحني.

وأوضحت اثناء حلولها كضيفة في برنامج سابع سما، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة:”أنا مش منافقة أنا حرة في الطريقة اللي حابة أقدم بيها نفسي للجمهور، رفضت تقديم بعض المشاهد في أعمالي، لأني حابة أسيب حاجة كويسة لأولادي في المستقبل.”