اخيراً انكشف السر.. سبب غريب وراء (المنديل) الذي كانت تحمله أم كلثوم في كل أغانيها.. لن تصدق ما هو!

يعتبر منديل الفنانة الراحلة أم كلثوم من أهم الطقوس التي كانت تلتزم بها في حفلاتها دون أن يعرف أحد السبب، حيث كشف الإعلامي وجدي الحكيم عن السبب الحقيقي وراء حملها للمنديل في كل حفلاتها أمام الجميع.

حيث قال :«المنديل الذي كانت تمسكه أم كلثوم في يدها كان الكل يعتقد أنه من متطلبات الأناقة التي ابتدعتها، ولكنها كانت تشعر بالقلق والخوف وببرودة في أطرافها وتستدفئ بالمنديل.

وأضاف قائلا: «أن الكرسي الذي كانت تجلس عليه حتى انتهاء المقدمة الموسيقية كما ذكرت في أحاديثها كان لتجنب مشيها أمام الجمهور فهي لا تقوي علي ذلك فكان الستار ينفرج عنها فتحيي الجمهور وتجلس علي المقعد لكي تتأمل الوجوه وتألفها وتنسي كل ذلك عندما تندمج في الغناء وكانت تتفرغ تمامًا قبل أي حفلة بأسبوع لتكون بكامل لياقتها».