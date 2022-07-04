لماذا انفصلت دنيا عبد العزيز عن زوجها؟.. طلاقها فجر مفاجآت من العيار الثقيل .. تفاصيل مثيرة

أثارت الفنانة دنيا عبد العزيز، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت زواجها يوم 22 فبراير بعد تجربة زواج سابقة فاشلة، مما جعل الجمهور يتسائل عن من هو زوجها السابق ولماذا انفصلا سريعا.

وكانت قد تزوجت الفنانة دنيا عبد العزيز من المنتج الفني محمد حسيب محمد قبل أن يقررا الطلاق، مما أثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا وقتها وتسائل العديد من الجمهور عن سبب الانفصال ولكن ما زال لغزا حتى الان، والمفاجأة الأكبر أنها كانت متزوجة من قبل من ضابط من الجيش المصري ولكن ما زال مجهولا للجمهور حتى الأن.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهورها ومتابعيها عن عمر الفنانة دنيا عبد العزيز، وبعد البحث تبين أنها تبلغ من العمر ما يقارب من حوالي 39 عامًا.