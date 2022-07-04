بعد مرور 8 سنوات على وفاتها».. مفاجأة صاعقة بشأن ما وجدوه داخل قبر الفنانة الراحلة صباح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لمقابر الفنانة الراحلة اللبنانية صباح، والتي توفت منذ ما يقارب من حوالي 8 سنوات، وتداول قصة غريبة لأول مرة من نوعها عن حارس قبر الشحرورة الذي فر مروعا من هول ما حدث.

حيث قال حارس المقابر، خلال تصريحات صحفية وفقًا لما ذكره حارس المقبرة في تصريحات لصحيفة «النهار» اللبنانية، إنه كان يشاهد طوال الفترة الماضية ثعابين تخرج من مقبرة الفنانة صباح، مؤكدا أنه كان يعتقد أن ما هي إلا خيالات مشيرا إلى أنه كان كثيرا يسمع أصوات عالية تنبعث من داخل المقابر.

من جهته، أكد أحد الشيوخ في تصريحات لصحيفة «الديار» اللبنانية قائلا:”أنّ حارس المقبرة هرب من هول ما يشهد عليه، وكلّه طبعاً لأنّها كانت فنانة، ولأنّها عاشت حياتها وفق معايير لا تُشبه معايير المجتمع الذي يئِد المرأة وهي حيّة ويعيّرها بانتصاراتها ومنها صوتها الذي صار في مفاهيمهم عورة!».