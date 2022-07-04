في ليلة الدخلة.. عريس خليجي ينتقم من عروسه التي رفضت النوم معه بطريقة لم تخطر على بال إبليس!!

اعتدى عريس في مدينة القطيف السعودية على عروسه ضربا بعد أن رفضت النوم معه في ليلة الدخلة.

وبحسب صحيفة الرياض قال قريب العروس التي كانت تقطن في شقة مستقلة في بيت أهلها: "شاهدت عائلتها الدم ينزف من وجهها بسبب الضرب المبرح الذي قام به الزوج، إلا أن والدها لم يفعل لها شيئا، وبخاصة أنه من أجبرها على الزواج من ابن عمها".

والزوج الذي هاجم زوجته في وقت سابق رأى أن حقه الشرعي في الدخول بها يخول له ما قام به، حسب قريب العروس الذي أضاف "ربما تعيش الفتاة في وضع نفسي لا يحتمل"، داعيا إلى المعاملة الحسنة التي يأمر بها الدين.

وفي تفاصيل قصة الفتاة، رأى والدها ضرورة تزويجها لابن عمها الذي "سميت له" منذ صغرها، بيد أنها رفضته حين تقدم رسميا لها، ما أدخل الأب في حرج مع أخيه الذي وعده بتزويج ابنته الصغيرة لابنه حين يكبران، فأصر على الزواج رغم رفض ابنته.

وأضاف قريب الفتاة "لم يكن والدها يفكر في خيار آخر، خاصة أن ابنته تقدم لها شاب آخر وافقت عليه لكنه أجبرها على ابن عمها".

جدير بالذكر أن النيابة العامة في السعودية حددت غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل سنة بحق كل من يمارس العنف ضد زوجته.