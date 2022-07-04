عندما سألوا لبلبة عن سبب خراب بيتها ورفض الرجال لها .. فكشفت ما فعلته مع الزعيم عادل إمام بدون حياء

الفنانة لبلبة هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية.

كانت الفنانة قد عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة.

واستمرت الفنانة على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة

في إحدى لقاءاتها الشهيرة كانت قد تحدثت الفنانة المصرية "لبلبة" عن تسبب مشهد لها مع عادل إمام بحرمانها من الزواج لا يُنسى.

ووقتها جاء التصريح بعد طلاقها إذ أكدت فيه أنه بعد انفصالها عن زوجها "حسن يوسف" كان يمكن لها أن تتزوج أكثر من مرة.

واستدركت الفنانة القديرة لبلبة خلال ذات التصريح الذي وُصف بكونه"مش مؤدب" أنه لم يتم الزواج بسبب رفض كل المتقدمين قيام عادل إمام بتقبيلها واحتضانها.

حدث ذلك خلال لقائها في برنامج "باب الخلق"على قناة النهار مع الإعلامي "محمود سعد".

وفي اللقاء أضافت الفنانة "أن أحد الذين تقدموا لها لم يكن متذوقًا للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع الفنان عادل إمام وقال "إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟.