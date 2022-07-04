لن تصدق: الفنان أحمد الفيشاوي في سلوك غريب محرّم على النساء قبل الرجال.. الجمهور مصدوم والأزهر: من كبائر الذنوب .!!

ما إن خلع الفنان أحمد الفيشاوي قميصه وظهر بصدر عارٍ في مجموعة صور قام بنشرها حتى أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سلوك حرّمه الشرع على النساء قبل الرجال !!

وفي الصور ظهر الفنان المصري المثير للجدل بسلوكياته وتصريحاته وهو يستعرض جميع الوشوم المرسومة على كل أجزاء جسده.

كما ظهر الفيشاوي وهو يرتدي ملابس سباحة وتظهر جميع رسومات الوشم التي قام بها على ظهره ويديه ورجله ووجهه.



وعلى صوره علّق برسالة غريبة قال فيها: " من صغر سني وأنا عارف أنا مين وفخور" الأمر الذي دفع عدداً من متابعيه لانتقاده بسبب كثرة الوشوم على جسده.



في حقيقة التحريم التي خاض فيها المعلّقون أشرك البعض رأي الأزهر بتأكيد حرمة الوشم المعروف بـ"التاتو" على النساء والرجال.

وتصف فتوى الأزهر المنطلقة من صميم الشريعة الإسلامية السمحاء الوشم من كبائر الذنوب".



ولعل هذا التحريم للوشم جاء وفقاً للفتوى لما فيه صالح الإنسان فمع تقدم العلم تم اكتشاف تأثيرات مسرطنة لأي تركيب كيمياوي يتم ضخه في جلد الإنسان فضلاً عن كون الوشم يفسد الشكل الفطري للإنسان الذي خلقه الله عليه.

هذا ويشتهر الفنان المصري أحمد الفيشاوي بكثرة الوشوم على جسده في سلوك يثير كثيراً من مشاعر الاستهجان لدى جمهوره.