فتاة تكشف دون ذرة حياء علاقتها بالنجم تيم حسن قبل زواجه من وفاء الكيلاني ،، والأخيرة تفاجئها برد جريء غير متوقع.!

ردّت الإعلاميّة وفاء الكيلاني بصورة غير متوقعة على تعليق متابعة أعلنت عن حبها لزوجها النجم السوري تيم حسين.

وقالت المتابعة على حساب الكيلاني الرسمي في تطبيق "انستغرام": "كنت بحب تيم حسن وأنت أخذتيه منّي بس يللا مبروك عليك وإن شاء الله تتهنّون يا رب"، فأجابت الإعلامية المصرية: "معلش حبيبتي كمّلي حبّك، أنا سمحالك".

وعلى الصعيد الفني، أعلن حسن انطلاق اليوم الأول من تصوير فيلم "الهيبة"، الذي سيستكمل كامل الأجزاء في حبكة درامية جديدة ومشوّقة.

ونشر تيم صورة باسم العمل، معلناً عن بدء التصوير الذي سيكون بجغرافية مختلفة وبتفاصيل جديدة، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال الصور التي شاركتها شركة الإنتاج.

وكان المنتج صادق الصبّاح قد كشف عن أن الفيلم سيكون تشويقياً وبوليسياً من بيئة الهيبة، ولكن ببقعة جغرافية مختلفة، كما أن من المقرر عرضه مباشرةً بعد عيد الأضحى.