بعـد أن وصـلت سن البلوغ.. نجمة طيور الجنة جنى مقداد ..تظهر بصـور جديدة صدمت الجمهور للغاية وأثارت ضجّة كبيرة وتصّدرت التـريند وخالد مقداد يتدخل بسـرعة! ! شاهد

نشرت جنى مقداد، ابنة الإعلامي خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، صوراً لها بعد ارتدائها الحجاب،

وقالت عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء".

ونشر خالد مقداد على صفحته رسالة تهنئة إلى ابنته جنى، وقال: "بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي ومؤنستي، لا أدري كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة،

كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار وملأتِ البيوت بهجة كلما مَنَّ الله عليهم بمولود جديد فغنيتِ لهم ماما جابت بيبي، ما أحلاكِ وأنت تمتطين ظهر أبيك

وتغنين بابا جاب لي بالون .. يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة ..وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتي".



أضاف الإعلامي خالد مقداد الذي شاركت معه ابنته جنى وإخوتها في العديد من أغاني الأطفال الشهيرة:

"حتى في شقاوتك ومشاكستك جميلة، يااااااااه ما أبهى أيامَكِ يا صغيرة ، كبُرتِ سريعاً يا حُلوتي .. كبرتِ سنّاً وقدراً وعلماً وحياءً ونشاطاً وإبداعاً".