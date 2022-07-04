رفضتي تشتغلي مع عادل إمام؟) .. نجلاء فتحي تكشف المستور وتفضح اسرار صادمة وتصعق الجميع بهذا الرد الصادم!

قبل فترة من الزمن من مسيرتها الفنية ذكرت بعض التقارير أن النجمة الكبيرة نجلاء فتحى رفضت العمل مع عادل إمام وتراه مجرد ظاهرة أو موضة اجتاحت السينما وأنها آئلة للنهاية.

.وكثرت هذه الأقاويل خصوصا بعد رفض نجلاء فتحى القيام ببطولة فيلم " عصابة حمادة وتوتو" فقد كانت مرشحة للبطولة قبل النجمة الكبيرة لبلبة التي شاركت الزعيم عادل إمام عدة أعمال فنية.

وبعد تزايد هذه الشائعات ردت الفنانة الجميلة نجلاء فتحى لتنفى كل ما قيل عن أنها تتخذ موقفاً ضد الزعيم عادل إمام.

اشارت نجلاء فتحى حينها في تصريحات صحفية : "بالفعل عرض عادل إمام على فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت منه عن بطولة الفيلم، وليس لأني رافضة لمبدأ العمل مع الزعيم".