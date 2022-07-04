فنانه شهيرة فائقة الجمال تدلي باعترافات جريئة ونارية اعاشر زوجي 10 مرات في اليوم واشتهي المزيد .. لن تتوقع من تكون !

في اعترافات مثيرة ووفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية واجنبية فقد قالت ممثلة شهيرة إنها كانت تعاشر زوجها 10 مرات في اليوم، بحثًا عن الحمل والإنجاب.

وأضافت الممثلة البرازيلية، ديبورا سيكو أنها كانت تقضي معظم الوقت في علاقة مع زوجها هوجو مورا من أجل تحقيق حلم الإنجاب والأمومة.

وتابعت في تصريحات إلى مقدمة البرامج التلفزيونية سابرينا ساتو على موقع "يوتيوب":

"أصبحت حاملاً بعد شهرين من الحب، في ذلك الوقت كنا نمارس العلاقة الزوجية 10 مرات في اليوم في المتوسط".

وزادت: "كنا في وقت كنا نمارس فيه الجنس فقط. بعد ذلك، بدأنا نتحدث ونمارس الجنس ونطبخ ونمارس الجنس ونشاهد فيلمًا، ولكن قبل ذلك كان مجرد ممارسة الجنس".

ولحسن الحظ، أثمرت العلاقة عن حمل وأنجبا ابنتها ماريا فلور، وهي الآن في الرابعة، ما أدى إلى تغير حياتها.

وعلى الرغم من اعترافها بأن لديها فرصة أقل للراحة في الوقت الحاضر، لكنها لا تزال تشعر بشهوة كبيرة نحو زوجها.

وأضافت: "في بعض الأحيان في المصعد عندما نغادر إلى العمل أعتقد" الجحيم الدموي، أنت وسيم للغاية، وأود أن ... ".

وصدمت صراحة ديبورا في الحديث عن العلاقة الخاصة مع زوجها متابعيها، الذين وجهوا انتقادات لها بسبب جرأتها المتزايدة.

وعلى الرغم من ذلك، هناك من دافع عن الممثلة التي تألقت في عشرات المسلسلات والأفلام، ومن بينها فيلم "اعترافات فتاة برازيلية" في 2011.

وقال أحد المعجبين على "يوتيوب": "إنه عام 2020 وما زال الناس يعتقدون أنه من العبث التحدث عن الجنس". وكتب آخر: "أحب ديبورا لكونك دائمًا حرة وأصيلة وجذابة".

وأضاف ثالث: “لقد أحببت المقابلة. يجب أن يكون لديك جزء ثان"وديبورا فيالهو سيكو مورا ‏هي ممثلة برازيلية، ظهرت على شاشة التلفزيون في سن مبكر حيث،

كان الظهور الأول في سن الثامنة زنالت عن دورها في مسلسل جائزة سينما البرازيل الكبرى لأفضل ممثلة عام 2012.